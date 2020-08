'Sogno di mezza estate' al Fortino

Continua al Fortino “Marina Otto e Mezzo”, festa d'estate ai tempi della pandemia, che propone il suo “Sogno di mezza estate”, una due giorni di musica, cibo e buone letture. Venerdi 14, dalle 20, spettacolo del cantautore “libero” Bernardo Sommani, un pisano che vanta un bel curriculum artistico e che appassiona soprattutto i più giovani.

Sabato 15, il giorno di Ferragosto, si comincia alle 17,30 con i banchi del Mercato Contadino di “La spesa in campagna”, si prosegue con l'incontro con la studiosa Virginia Volpi, autrice del volume “Che cos'è per te l'Europa”. Dopo la consueta cena di pesce, alle 22 gran varietà dedicato alla storia e alle canzoni del Festival di Sanremo, con Fiorenza Messicani in veste di conduttrice e uno stuolo di ospiti di onore che alterneranno musica e comicità.

Marina Otto e Mezzo proseguirà poi fino al 5 settembre: prossima data importante il 22 agosto, con lo spettacolo “Fatti più in là, dialogo semiserio sull’amore e sulla distanza”, con Daniela Bertini e Matteo Micheli. Lo stesso giorno, alle 19, incontro con Don Francesco Bachi, parroco di Santa Caterina, sui temi del post covid.