'Sogno di una notte': appuntamento all'Arsenale con Shakespeare

Un viaggio tra sogno e realtà in una notte intessuta su note shakespeariane. Lo spazio Sammartino dell’Arsenale ospita, giovedì 17 novembre e in replica venerdì 18 novembre, lo spettacolo 'Sogno di una notte' (produzione Stazione Teatrale). ù

L’Arsenale apre le porte al quarto appuntamento della rassegna itinerante 'Teatro Necessario' a cura dell’associazione Binario Vivo che per anni anima il Teatro Nuovo di Pisa, chiuso ora per lavori nella piazza della Stazione. Sul palco i giovani interpreti Laura Boriassi, Alessandro Caroti, Andrea Di Silvio, Matteo Martorana e Francesco Pelosini che, ispirandosi al classico shakespeariano 'Sogno di una notte di mezza estate', insceneranno una rilettura moderna incentrata su un dialogo costante tra realtà e fantasia: una dualità che si manifesta nelle vicende umane intrise di tormenti, inquietudini ma anche di desideri e ambizioni. Le conflittuali relazioni amorose dei protagonisti sfoceranno nell’amore per il teatro, l’immedesimazione, l’interpretazione, in un fiume di sentimenti che crescerà di intensità fino alla follia delle notti magiche. Più che un’epifania sarà un incantesimo a sciogliere l’intreccio aprendosi ad un finale inaspettato.

Prevendite: www.oooh.events

Informazioni: 392.3233535; teatronuovo.binariovivo@gmail.com