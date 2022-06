Shakespeare al Teatro Nuovo con il 'Sogno di una notte...'

Prezzo non disponibile

Liberamente tratto da 'Sogno di una notte di mezza estate' di William Shakespeare, il Teatro Nuovo-Binario Vivo di Pisa ospiterà venerdì 10 giugno lo spettacolo 'Sogno di una notte…', a cura della compagnia Stazione Teatrale. La compagnia, infatti, dopo essersi cimentata agli esordi con lo spettacolo ''Alice nel Paese degli Scacchi', per dare continuità alla rappresentazione scenica dell’onirico porterà sul palco del Teatro pisano il testo del drammaturgo inglese.

In scena i giovani interpreti Laura Boriassi, Alessandro Caroti, Andrea Di Silvio, Francesco Pelosini e Matteo Martorana, i quali intraprenderanno un viaggio tra sogno e realtà dando vita ad un dialogo tra due mondi che inevitabilmente coesistevano nella pièce shakespeariana. Le conflittuali relazioni amorose dei protagonisti sfoceranno nell'amore per il teatro, l'immedesimazione, l'interpretazione, in un fiume di sentimenti che crescerà di intensità fino alla follia delle notti magiche, vera e propria opportunità di risoluzione. Più che un’epifania sarà un incantesimo al calare della luna a sciogliere l’intreccio aprendosi ad un finale inaspettato…

Prevendite on line: https://www.ciaotickets. com/biglietti/sogno-di-una- notte-pisa

Info e prenotazioni: 3923233535; www. teatronuovopisabinariovivo.it