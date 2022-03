Solennità di San Giuseppe: celebrazione eucaristica e concerto del coro della Sant'Anna

Sabato 19 marzo la Confraternita della Misericordia di Pisa, in occasione della Solennità del titolare, organizza, nella Chiesa di San Giuseppe, solenni celebrazioni liturgiche animate dalla musica. La santa Messa delle ore 17, presieduta da Mons. Giuliano Catarsi, sarà accompagnata dal Coro degli allievi della Scuola superiore 'Sant’Anna'. Dopo la funzione, il Coro, diretto da Ilaria Covazzi e preparato da Pietro Consoloni, si esibirà in un breve concerto di musica sacra. Saranno eseguiti brani dalla Deutsche Messe di Franz Schubert, dalla Messe brève aux chapelles di Charles Gounod, dalla Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach; e ancora, l’Ave verum corpus di Wolfgang Amadeus Mozart e tre canti mariani: l’Ave Maria di Pierre-Louis Diestch, Stella del mare di Raffaele Casimiri, Omne die dic Mariae di Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Una bella occasione aperta a tutti per scoprire, in un’importante e sentita ricorrenza religiosa, una chiesa poco nota di Pisa e godere della buona musica, eseguita dai giovani interpreti con il sostegno, durante la Messa, dell’antico organo Agati del 1827.