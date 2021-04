Solisti dell'Orchestra Filarmonica Pucciniana in concerto per il Pontedera Music Festival

Sabato 24 aprile alle ore 18 appuntamento con il Pontedera Music Festival, con un concerto che inaugura un nuovo importante sodalizio, quello con l'Orchestra Filarmonica Pucciniana. Una collaborazione fortemente voluta dalla direzione artistica per ampliare la tipologia di proposte musicali del festival e continuare l'opera di creazione di legami con le più importanti istituzioni musicali del territorio.

Il concerto vedrà, infatti, protagonisti i solisti dell'Orchestra Filarmonica Pucciniana, con un programma incentrato sul classicismo strumentale settecentesco dedicato al trio d'archi e flauto. I solisti della pucciniana offriranno al pubblico l'ascolto di un trio e tre quartetti composti da alcuni dei più grandi musicisti del XVII secolo: di W.A.Mozart saranno eseguiti i quartetti in do maggiore per flauto KV. 285b e quello in re maggiore K. 285, alternati dal quartetto per flauto e archi op. 22 n. 2 di Viotti e dal trio per archi op. 14 n.1 di L. Boccherini. Composizioni dalle melodie particolarmente ispirate e dalle chiare strutture formali, attraverso le quali le modalità compositive dell'epoca, in contatto con le idee illuministiche e la fiducia nella ragione umana, trovarono nella forma sonata terreno fertile per la loro evoluzione.

Il concerto sarà fruibile solo attraverso lo streaming in diretta, dal vivo, sul canale Youtube dell'Accademia Musicale Pontedera www.youtube.com/user/ accademiachitarra e del Museo Piaggio.