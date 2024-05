Teatro al tramonto, con 'Solo': al Porto di Pisa la storia del primo giro del mondo in barca a vela

La forza ed il mistero del mare, il romanticismo di un'epoca che volge al termine, la potenza primitiva della natura: Giorgio Arimondi porta in scena “Solo”, la storia del primo marinaio ad aver compiuto il giro del mondo in barca a vela in solitaria. Nella cornice del Porto di Pisa, con lo sfondo di Boccadarno e dei velieri ormeggiati al tramonto, domenica 26 maggio alle 19 l'evento organizzato dal Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, anteprima di ViviParco 2024 che si svolgerà da fine giugno a inizio agosto a San Rossore.

Evento gratuito, prenotazione su Evenbrite per i posti a sedere, al link https://bit.ly/ViviParcoSolo. “Solo”, per la regia di di Alessandro Brucioni e Giorgio Arimondi per l'associazione Mowanteatro, è la storia di Joshua Slocum. Siamo alla fine del XIX secolo, l'era dei velieri sta volgendo al termine, i vecchi capitani di lungo corso sono costretti a terra e gli oceani iniziano a popolarsi di piroscafi. Joshua è un vecchio capitano, alla fine di una lunga carriera e di una vita passata tra una burrasca e una “patana” equatoriale. Ha visto tutto il mondo, commerciato con l'oriente e l'Europa, non si arrende a vivere una vita da “terraiolo” e cerca in tutti i modi di riprendere il mare. È così che recupera una barca malmessa, lo Spray, mezza marcia, cimelio di un tempo passato, come lui, la restaura e parte per una delle esperienze più straordinarie della storia dell'umanità.

Nella sua navigazione Joshua, il capitano dello Spray e solo uomo a bordo, sosta in alcuni dei porti più importanti dell'epoca e sfida le rotte e i luoghi più inospitali e sconosciuti, confrontandosi con le condizioni più estreme di sopravvivenza, il suo periplo si compone di scontri e incontri sorprendenti. Entra in contatto con una scorza umana al confine tra il reale e l'irreale: i nativi e i commercianti della Terra del Fuoco, i pacifici abitanti delle isole delle Azzorre, i pirati e i notabili del Brasile in festa, la vedova di Stevenson, i Samoani e la cerimonia dell'Ava, l'esploratore Stanley.

La storia di Joshua Slocum si snocciola in una catena di eventi, di ritratti di uomini e donne e di popoli e “mondi” che lo conducono verso uno scavo intimo del proprio “essere nel mondo”. E se lo sguardo scorre sempre sulla rotta dello Spray, altrettanto vede sempre scorrere sullo sfondo, a volte discreto, a volte incontenibile, a volte dolce l'immenso respiro del mare.