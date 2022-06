Solstizio d'estate con degustazione e passeggiata in vigna

Martedì 21 giugno alle ore 19 festeggiamenti per il solstizio d'estate a contatto con la natura.



Alla Fattoria San Vito di Calci, in Valgraziosa, circondati dal verde e dai profumi dell'estate potrete trascorrere una piacevole serata con una degustazione di vini naturali e olio evo biologici e una passeggiata in vigna al tramonto.



Degustazione di 4 vini accompagnata da bruschette, formaggi a km 0 e tapas vegetariane.

Costo 25€ a persona



(Possibilità di assaggiare 5 vini a 28€ a persona).



Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 3470674838 (wapp) e info@fattoriasanvito.it