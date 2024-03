'Some Jazz Beyond the Sea' con cena di pesce a Marina di Pisa

Per festeggiare l'arrivo della primavera e il Capodanno Pisano, CantinaJazz presenta 'Some Jazz Beyond the Sea': un evento che si gioca tutto sulla sapidità. Sapido è il portato del terroir dei suoli un-tempo-marini delle Terre di Pisa, sapidi sono i piatti di pesce della tradizione marinara, sapido il jazz cullato dalle onde del mare.

Un evento che include un duplice debutto: quello di CantinaJazz per la prima volta al Fortino (Marina di Pisa), e quello di Elisa Mini, grande voce toscana, per la prima volta sul palco di CantinaJazz.

Un percorso eno-gastro-musicale sul mare, un avvenimento raro nella ventennale storia di CantinaJazz. Alessandro Balducci, delegato AIS-Pisa, guiderà la degustazione dei vini di Badia di Morrona, sottolineando come e quanto la componente sapida determini la loro personalità. Massimo Giachetti, gastronomo del Fortino, ha disegnato il percorso gastronomico e lo illustrerà. I saluti finali saranno portati dalla Crema di Limone che il Liquorificio Malloggi preparerà per l’occasione, e dagli aromi esotici orientaleggianti del Caffè Trinci.

Il tutto avrà come sfondo musicale un repertorio di brani che parlano di mare e che interpretano la salsedine, la sapidità, il sole e la forza delle onde, per stare al pari con l’espressività dei vini e dei piatti, perché anche sulla spiaggia ci si delizia 'degustando la musica e ascoltando il vino'.

La cura dei vini è affidata ai sommelier della delegazione AIS-Pisa; i piatti sono della cucina de Il Fortino.

La musica cullerà sulle onde marine, grazie a un ricco e sapidissimo quintetto: Andrea Garibaldi (piano), Nino Pellegrini (c.basso), Andrea Melani (batteria), Moraldo Marcheschi (sax), Elisa Mini (voce), con la direzione artistica di Emiliano Loconsolo, che da Berlino ha assaporato i vini traducendoli in musica.

La quota di partecipazione, onnicomprensiva e non frazionabile, è di 45 euro/persona; la prenotazione è obbligatoria e può essere fatta online dal nostro sito: www.cantinajazz.com Per ulteriori informazioni, è anche possibile chiamare/whatsapp il 320 8787288.

CantinaJazz ringrazia la Fondazione Pisa per il determinante supporto al suo cartellone e IPWebSite per il sostegno nelle attività online.