'Sonori al chiaro di luna' è l'evento che vedrà per la prima volta Thomas, Piano Toscano, suonare al Podere La Gualda Vecchia, immerso nel Giardino Emozionale dei Sentieri di Piume.



Linee melodiche minimaliste e sequenze di accordi piene di sentimento che vanno al cuore e toccano l’anima sono caratteristiche della musica neoclassica, quella suonata da Thomas. Uno stile che non sovraccarica, ma è puro e genuino, che vuole avvicinarsi agli ascoltatori. Che si unisce con la natura. Che regala momenti emotivi e quindi unità.



In serata verrà offerto anche un inconsueto aperitivo post-cena con vino bianco e finger food.



Posti limitati.