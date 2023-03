Cinema Arsenale, ingresso gratuito per il film 'Sotto Accusa'

Martedì 21 marzo, alle 21, ingresso gratuito al Cinema Arsenale per il film 'Sotto accusa' (120', USA, 1988) di Jonathan Kaplan. L'appuntamento è il secondo del ciclo 'Un altro genere di cinema' organizzato dai Comitati unici di garanzia di Università di Pisa, Scuola Normale e Scuola Sant'Anna in collaborazione con Laboratoria Femminismi e la Casa della Donna di Pisa per promuovere lo Sportello interuniversitario contro la violenza di genere. Le proiezioni si svolgono ogni terzo martedì del mese sino maggio, in tutto quattro film più dibattito su temi quali identità di genere, violenza di genere, libertà sessuale, aborto e reti di solidarietà.

Il film 'Sotto accusa', con protagoniste Jodie Foster e Kelly McGillis, è ispirato a un fatto autentico avvenuto in un bar di New Bedford, Massachusetts, nel 1983, di cui fu vittima la giovane Cheryl Araujo. Sceneggiatura e colonna sonora della pellicola furono rispettivamente firmate da Tom Topor e da Brad Fiedel. La Foster vinse per la sua interpretazione un Oscar e un Golden Globe come miglior attrice. Il film, che include una sequenza traumatizzante e realistica della violenza a Sarah Tobias su di un flipper, è stato uno dei primi lavori di Hollywood a testimoniare così esplicitamente il tema dello stupro.