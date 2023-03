Spave contest, la finale del 2 marzo

Dopo un mese di concerti e 12 band, siamo arrivati alla finale dello SPAVE CONTEST.



Il contest ha riservato delle bellissime sorprese, a partire dalla miriade di iscrizioni fino a scoprire che alcune band si sono formate appositamente per partecipare allo Spave Contest. Per non parlare della qualità delle proposte artistiche che sono pervenute e della giuria eccellente presente alla finale.

Elia Vitarelli (cantautore del progetto Toru), Irene Rossi (speaker di Radio Lady), Renè Pierotti (giornalista freelance) e Marco Bachi (musicista e bassista della Bandabardò).



Tutto questo si concluderà con la finale del 2 marzo dove si esibiranno 6 band:



- Safesex

- Synapses

- Vyrgeena

- Una

- Desnos and the Villains

- Ziorakitic + Vitalerba