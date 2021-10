Speciale Halloween: ecco cosa fare a Pisa e provincia per una festa 'da paura' Qualche consiglio su cosa fare ad Halloween tra travestimenti, misteri da risolvere, visite guidate e tante attività per i più piccoli

Travestimenti spaventosi, streghe, mostri, pozioni, fantasmi e un'aura di mistero. Tradotto in un'unica parola: Halloween. E se la notte più spaventosa dell'anno si avvicina, ecco qualche consiglio su come trascorrerla tra travestimenti, misteri da risolvere, visite guidate e tante attività per i più piccoli.

Tra le strade i vicoli (forse infestati?) del castello di Vicopisano torna 'Vico Halloween', festa per bambini e bambine tra le più attese in questo periodo dell'anno e saltata l'anno scorso a causa dell'emergenza sanitaria. Domenica 31 ottobre infatti questo borgo medievale ospiterà streghe, giochi, animazioni e spettacoli. Un'ottima occasione per immergersi nelle atmosfere tipiche di Halloween e per sfoggiare il proprio travestimento 'da paura'.

Ma che Halloween sarebbe senza un po' di mistero? La sera del 31 ottobre ci si potrà trasformare in moderni Scherlock Holmes per investigare sull'intricato caso 'Delitto in maschera'. Il tutto nella suggestiva cornice del Borgo degli Aranci a San Giuliano Terme. Ecco la trama: notte di Halloween 1992, Milano. Il rinomato politico Roberto Grasso, da sempre al centro di chiacchiere e scandali, ha organizzato una festa in maschera nella sua sfarzosissima villa. I partecipanti sono molti e tutti si godono gli eccessi della serata celando la propria identità dietro ai lugubri travestimenti. Tutto sembra procedere bene finché non si sparge la terribile notizia: qualcuno ha ucciso il politico ed è fuggito senza lasciare traccia. Pronti per risolvere il mistero?

Un'altra occasione per trasformarsi in infallibili detective è a Cascina, e più precisamente al ristorante 'I Toscani'. Qui la sera del 31 ottobre, tra un fagottino di pancetta e un piatto di caserecce con zucca, salsiccia e zafferano, i commensali saranno coinvolti in un'indagine condotta da Sherlok Holmes, alias Franco De Rossi, con tanto di indizi e moventi da scoprire. L'obiettivo? Gustare un'ottima cena e scoprire l'assassino, ovviamente, con tanto di premi per i migliori investigatori della serata e l'intervento di alcuni attori.

La giornata di Halloween può essere anche l'occasione per scoprire il passato più oscuro della città di Pisa. Come? Grazie alla visita guidata speciale in programma per il 31 ottobre tra antichi riti romani, congiure trecentesche, credenze popolari e ricerche scientifiche. Un itinerario che svela curiosità e aneddoti lungo una linea temporale di quasi trenta secoli alla scoperta di misteri svelati o ancora nell’ombra, nascosti nei muri, nel sottosuolo, nei nomi della città.

Un AperyParty a tema e una sfida 'a colpi' dei travestimenti più paurosi. Alle Piscine di Cascina si aspetta così l'arrivo di Halloween, sabato 30 ottobre, con un aperitivo 'da brivido' pensato sia per gli adulti, sia per bambini a base di hamburger e patatine fritte.

Due scienziati da strapazzo, attempati e strampalati, sono in trepida attesa per festeggiare la notte più agghiacciante e paurosa dell’anno, Halloween ovviamente. E come, se non con misteriose e mirabolanti avventure, bizzarre creature e storie paurose? Domenica 31 ottobre al Quaranthana, il teatro comunale di San Miniato, arriva lo spettacolo 'AAAH! Agghiaccianti avventure ad Halloween', un mix perfetto tra brividi di paura e tante risate per i più piccoli.

E Halloween arriva anche nei musei con tante iniziative e laboratori per bambini e bambine. A partire dal Parco Preistorico di Peccioli, dove nella giornata di domenica 31 ottobre è previsto un doppio appuntamento con il laboratorio 'Il fuoco sacro di Halloween'. Tanti giochi ‘paurosi’ e attività divertenti attendono i piccoli partecipanti e i loro accompagnatori anche al Museo della Grafica di Pisa, mentre il museo Kienerk di Fauglia apre le porte ai visitatori nella giornata di Halloween per visite guidate e laboratori creativi.