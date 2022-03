Musica e prosa continuano la ricca stagione del Teatro Rossini a Pontasserchio

Prosegue la Stagione del Teatro Rossini di Pontasserchio: venerdì 4 e sabato 5 marzo sarà la volta di Musica e Prosa.

Venerdì 4 marzo il Teatro ospiterà il primo appuntamento del Festival MusikArte, a cura dell’Associazione Fanny Mendelssohn. La grande musica di J.S.Bach eseguita da Ettore Pellegrino in veste di violino solista e direttore con l'Orchestra ISA (Istituzione Sinfonica Abruzzese). In programma l’integrale dei Concerti di J.S Bach per violino e orchestra.

Sabato 5 marzo la giovane Compagnia La Ribalta Teatro presenta lo spettacolo 'Il Settimo Continente', di e con Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani. Lo spettacolo, produzione La Ribalta Teatro col sostegno del Teatrino dei Fondi di San Miniato, è già vincitore di molti premi come Italia dei Visionari 2020 - Festival le Città Visibili di Rimini e Earthink Festival di Torino 2018, ha già ricevuto molti premi. Si tratta della storia di tre antropologi clown che, attraverso uno stile comico-surrealista, illustrano il tragicomico rapporto tra uomo e plastica. Tra goffi tentativi, belle speranze e improbabili soluzioni, si consuma la disperata impresa di compiere 'la grande magia', quella di far scomparire tutta la plastica del mondo. Un lavoro che vuole porre l’attenzione sul Pacific Trash Vortex, l'immensa isola di spazzatura che galleggia sulle acque dell'Oceano Pacifico, al momento, grande tre volte la Francia e chiaramente visibile anche dallo spazio.

Per acquistare i biglietti: https://www.diyticket.it/ search

per informazioni: teatrorossini@gmail.com - info@antitesiteatrocirco.it

Oltre agli spettacoli, la programmazione prevede anche una parte dedicata alla formazione nei settori di Teatro e Circo. Il prossimo giovedì 10 marzo, per chi fosse interessato ad approfondire la lettura ad alta voce, potrà prendere parte al Progetto Letture in scena! - Storie e drammaturgie dal territorio, percorso di lettura ad alta voce, in collaborazione con il Circolo LaAV e Associazione Culturale Il Gabbiano, percorso che che vedrà una restituzione pubblica finale ad aprile 2022.