Spettacoli e street food in piazza a Santa Croce sull'Arno

Anche quest’anno settembre riparte con tanti appuntamenti di intrattenimento dedicati al pubblico degli adulti, dei bambini e delle bambine che animeranno il Centro Storico di Santa Croce sull’Arno, dal 6 al 9 settembre, e che vedranno la collaborazione tra Comune, Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Croce, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa. Si ripropone la formula sperimentata con successo lo scorso anno: quattro serate complessive di musica dal vivo ed eventi per adulti all’interno delle quali trovano posto due serate centrali dedicate al pubblico dei più piccoli. Tutte le sere mercatino e buon cibo con lo street food 'Sapori d'Europa'.

Piazza Matteotti sarà animata da Confcommercio Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Croce con la sua 'Santa Croce in Piazza' dal 6 al 9 settembre, all’interno della quale troveranno spazio i food truck e le postazioni per mangiare, i dj set di Dollaro Dj per l’aperitivo e concerti dal vivo dalle 22 in poi, oltre alla novità di Pompieropoli, attività per bambini realizzata in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Pisa che si svolgerà in piazza Garibaldi mercoledi 6 settembre alle 17.30, a cui seguirà la presentazione delle squadre della Cuoiopelli, pronte per la nuova stagione calcistica.

Anche le attività dell’Amministrazione Comunale si aprono il 6 settembre con una novità organizzata dalla Biblioteca Comunale Adrio Puccini, i cui spazi saranno protagonisti di un’avventura di Escape room dedicata ad un pubblico di adulti. Il 7 e 8 settembre sarà la volta di 'InStrada', festival di spettacoli dal vivo per bambini e bambine organizzato dal Comune di Santa Croce sull’Arno in collaborazione con Terzostudio – progetti per lo spettacolo, all’interno del quale ogni sera troveranno spazio due spettacoli in doppia replica, uno in piazza Garibaldi e uno in piazza Matteotti e corso Mazzini, giochi e intrattenimento su via Turi e una grande sorpresa per tutti come gran finale.