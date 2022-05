Al Teatro Ariston di San Giuliano Terme arriva lo spettacolo per bambini 'Giufà', il 14 maggio alle 18.15.

Lo spettacolo

Giufà viene incaricato dalla mamma di vendere, a qualcuno di poche parole, una tela preziosa fatta a mano. Lontano da casa, Giufà, incontra personaggi che cercano di sottrargli la tela con l'inganno, animali che sembrano predirne il futuro, donne ammalianti, marinai arrivati da molto lontano. Con stoltezza e ingegno il nostro eroe affronta un viaggio burrascoso attraverso terre lontane come un giovane profugo assetato di vita. Infine riesce a beffare la morte, che lo vuole portare via con se, fingendosi morto egli stesso. Il suo peregrinare si conclude, finalmente, a pochi passi da casa là dove il lungo viaggio è cominciato.

Lo spettacolo tratta fondamentalmente due temi che si muovono in parallelo; uno riguarda il percorso di crescita di Giufà, raccontato attraverso l'allegoria scanzonata di chi affronta una fase fondamentale dello sviluppo, quella fase di passaggio tanto delicata quanto vitale, in cui ci si relaziona col mondo adulto, avvertendone, inevitabilmente le aspettative, le regole sociali, i giudizi e i pregiudizi, la mancanza di ascolto e di sensibilità. L'altro tema è quello del viaggio, inteso non solo come percorso di attraversamento fisico, ma anche come cammino interiore.