Spettacolo 'Beata Pisa'

Un viaggio teatrale tra ladri di formaggio, assistenti di volo, giocatori di pallone ed altri santi pisani: venerdì 22 marzo, in vista del Capodanno Pisano, Federico Guerri con 'Beata Pisa' ripercorre in maniera originale le storie degli storici Santi della Pisa Medievale tra miracoli, avventure, fughe e riconciliazioni.

Da San Torpete, l’incrocio ideale tra Bob Dylan e Obi Wan Kenobi, a San Sisto che fu ventiquattresimo Papa, dalla rockstar assoluta San Ranieri 'peccatore e homicida' che incontra il suo maestro all’Arsiccia e cambia vita, al racconto rocambolesco della battaglia della Meloria fino a Santa Bona, patrona delle hostess in una città in cui non si fa che discutere dell’aeroporto. Al circolo MUMU, lo spazio culturale incastonato tra Pisa e San Giuliano creato dall’associazione Acquario della Memoria, un’occasione da non perdere per riflettere sulle gloriose vicende della Repubblica Marinara fra ironia, leggende e gusto per la narrazione spericolata.

Federico Guerri, attore e insegnante di teatro, drammaturgo, improvvisatore, insegna 'Drammatizzazione dei testi narrativi' per l’Università di Pisa e da anni collabora con il progetto 'Fare Teatro' del Verdi di Pisa. L'evento fa parte del ciclo 'storie del venerdì sera' iniziato con Ubaldo Pantani, Elisabetta Salvatori e Luca Barsottelli e che proseguirà fino a luglio. Prossimo appuntamento venerdì 29 marzo con 'Il figlio riuscito', protagonista Paolo Cioni, animale teatrale di feroce profondità, noto per 'I Delitti del Barlume', che in un racconto di famiglia combina una spietata sincerità con una vena surreale di umorismo grottesco.

Spettacoli a 7 euro offerta minima con tessera MUMU/ENTES inclusa, possibilità di apericena su prenotazione, maggiori informazioni su www.spaziomumu.com e telefonando al 371-6520416.