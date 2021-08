'Made in Terra': spettacolo di clown con Jean Meningue a Pisa

Più che uno spettacolo, quello 'Made in Terra' della Compagnie de la Déc'Ouverte (Francia) per 'Fuori Teatro 2021' è una poesia per grandi e piccini, di un racconto narrato in chiave comica e burlesca con un linguaggio gestuale emozionante, evocativo e coinvolgente. Il clown con i suoi paradossi e i suoi nonsense narra l’assurdità e le contraddizioni dell’essere umano che, alla ricerca costante del potere, si dimentica troppo spesso dell’altro vero potere: quello della vita, dell’energia creatrice che fa nascere tutte le cose e che, se trascurata, gli si ritorce contro. Si susseguono situazioni di ogni tipo in cui si incontra Adamo e la sua coscienza reincarnata in Automat’hic, poi un torero a terra di nome Allez Olè, e il caro Dominator, un militare terribilmente attratto e al contempo impaurito dalle armi. Poi, ecco il Grido Giusto, che fa il verso ad alcuni giochi televisivi, e per il gran finale Discoman, un ballerino impazzito che non riesce a trattenere la propria esplosiva vitalità.



L’uomo, i suoi sogni, le sue paure. ...e i suoi pasticci.è un artista comico dai molti talenti, creatore dei propri spettacoli, tra cui il suo One Man Show Le Bouffon du Royaume Terre e il suo spettacolo di strada Bouffonnerue. Méningue è allo stesso tempo comico, clown, mimo, danzatore e giocoliere. Scelse di fare teatro di strada per la possibilità che esso offriva di trasmettere qualcosa subito, qualcosa di stupendo e magico. Essenziale per lui è l’ascolto di adulti e bambini; Méningue è sempre molto attento all’interazione con il pubblico e il rapporto che si instaura con esso. Con un unico obiettivo: far vivere momenti unici, far dimenticare i problemi di ogni giorno, far viaggiare il pubblico attraverso le sue storie e i suoi temi, e farlo ‘morire dal ridere’.

