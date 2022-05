Spettacolo di burlesque - Omaggio al mondo del cinema

Il 14 e il 15 maggio alle ore 21 un nuovo imperdibile spettacolo di Cabaret Burlesque allo spazio Balabiòtt (via Piastroni 20, 56121, Pisa) dopo i successi e i sold out dei mesi precedenti.

Due serate di numeri ispirati al mondo del cinema, un omaggio a film, registi che si sono impressi nell’immaginario collettivo. Due serate di glamour, ironia, eleganza e originalità.



Il Balabiott è diventato a tutti gli effetti un luogo deputato a ospitare spettacoli sempre nuovi di Burlesque.

Si esibiranno: Lily De Non, Dark Diamond, Mimì Champagne, Free Sans Age, Sally Rose Blush, Olivia De Boni, Lionne Dela Luna, Lulù La Rouge, Sylene Le Fay.





Obbligatoria la prenotazione (e la mascherina).