Spettacolo di improvvisazione teatrale: Azzardo

ADA - Arsenale Delle Apparizioni organizza il format di improvvisazione teatrale dove il rischio e l'imprevisto sono dietro l'angolo, dove un tiro di dado cambierà le sorti e le trame dei personaggi in scena, dove gli stessi personaggi vengono decisi dalle carte in gioco e dove il colpo di scena è solo a un giro di roulette.

No, non stiamo parlando di Las Vegas... ma di azzardo! E gli improvvisatori di ADA - Arsenale Delle Apparizioni sono pronti per improvvisare il vostro gioco!

Cosa aspettarsi? Un abile croupier, un lancio di moneta, due tiri di dado, tre giri di roulette, quattro improvvisatori giocatori, dodici parrucche, trentadue carte, trentotto caselle impreviste, 1.572.864 possibilità di combinazioni iniziali, infiniti scenari, infiniti personaggi possibili, trame e storie mirabolanti: tutto questo nell’arco di una sola serata e di un solo spettacolo.



Appuntamento con questo format di improvvisazione teatrale Domenica 7 aprile presso l'ExWide (Via Franceschi, 13 - Pisa)



Info e orari

Alle 19.30 Apertura

Alle 21.15 Spettacolo

Ingresso 5,00 €

Dalle 19.30 aperta la cucina, panini, taglieri, opzioni veg. e gluten free

Prenotazioni per telefono o via WhatsApp 050 28370



Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci ENTES, costo tessera 2023/24 5,00 € una tantum (non incluso nel costo del biglietto).

La cucina offre taglieri di terra, di mare e vegani con opzioni senza glutine, con prodotti DOP, DOCG e a KM0. La carta dei vini offre una selezione di vini naturali e biologici con una particolare attenzione al territorio toscano. La cucina è aperta dalle 19.30 alle 22.00.