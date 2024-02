Spettacolo di improvvisazione teatrale Dada - ring to add impro!

Torna dopo anni il format di improvvisazione teatrale più d'avanguardia: basteranno 8 improvvisatori e una parola dal pubblico per far partire un flusso di coscienza e di improvvisazioni che misceleranno generi, stili e forme tutti diversi tra loro!

Cosa aspettarsi? Non lo sappiamo nemmeno noi! Quel che è certo è che il suono del campanello ci farà catapultare in mondi sempre nuovi e differenti: non si sa cosa faranno né per quanto lo faranno né perché... Ma lo faranno!

Quindi cosa aspettate?

Appuntamento DOMENICA 3 MARZO alle ore 21.15 presso l'EXWIDE!

DADA - Ring to add Impro!

???? ? ?????

Alle 20:30 Apertura

Alle 21:15 Spettacolo

Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci ENTES, costo tessera 2023/24 € 5 una tantum (non incluso nel costo del biglietto). Per fare richiesta di tesseramento online: https://entes.risesoft.it/richieste/6

.

???????? €5

PRENOTARE PER CENA (posti limitati) scrivere via WhatsApp allo 050 28370