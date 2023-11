Spettacolo di improvvisazione teatrale Deus ex machina

Torna in scena la LONG FORM d'Improvvisazione Teatrale preferita dai pisani: il DEUS EX MACHINA*!



Uno SCRITTORE MISTERIOSO in seria crisi creativa, un romanzo da scrivere in una sola notte, 12 improvvisatori ad interpretare tutti i personaggi (aiutati da costumi, maschere, accessori, ecc.) ed inventarsi, grazie agli stimoli del pubblico, intrecci meravigliosi ed improbabili!



Gli improvvisatori di ADA - Arsenale delle Apparizioni vi aspettano domenica 12 novembre, ore 21.15, all'Exwide. Ecco tutte le informazioni:

Alle 19:30 Apertura dell'Exwide

Alle 21:15 Spettacolo

Ingresso per vedere lo spettacolo € 5,00

Per chi vuole anche cenare, alle 19:30 apre la cucina che serve panini, taglieri, opzioni veg. e gluten free (cibo non incluso nel costo del biglietto)

PRENOTAZIONI per telefono o via WhatsApp 050 28370

Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci ENTES, costo tessera 2023/24 € 5 una tantum (non incluso nel costo del biglietto dello spettacolo).





def. circostanza o persona che inaspettatamente interviene a risolvere una situazione difficile o è l'artefice del buon andamento di qualcosa.