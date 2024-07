Spettacolo di improvvisazione teatrale: deus ex machina ad Arno Vivo

Proseguono gli spettacoli di improvvisazione teatrale sotto le stelle, nella splendida cornice di Arno Vivo, su un palco vista Arno.

Cosa aspettarsi dal prossimo spettacolo?

- Uno scrittore in crisi

- Una serie di personaggi

- Oggetti e costumi di scena e un evento scatenante per la storia, deciso insieme al pubblico.

Questi sono gli ingredienti per il "Deus Ex Machina", la long form di improvvisazione targata ADA - Arsenale delle Apparizioni.

Vedrete davanti ai vostri occhi i personaggi nascere e svilupparsi, le trame generarsi, intrecciarsi e dipanarsi, lo scrittore dare spunti e risollevarsi per riuscire a rispettare i tempi di consegna del suo manoscritto... insomma, assisterete alla nascita e sviluppo di una storia a partire da vostri spunti.

Il tutto nella magica e fresca location che è Arno Vivo!

Quindi armatevi di fantasia e venite a scoprire insieme a noi quale storia vi racconteremo...

Appuntamento lunedì 15 luglio dalle ore 21.00 presso Arno Vivo.