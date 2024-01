Spettacolo di improvvisazione teatrale - Fight club

Tornano gli appuntamenti con ADA - Arsenale Delle Apparizioni sul palco dell'Exwide. E tornano con il format più conosciuto e 'scorretto': un fight club d'improvvisazione teatrale.



Cosa aspettarsi?

Una serie di scommesse, un paio di milioni di ADAdollari, nessuna regola, un solo vincitore.

Sei improvvisatori agguerritissimi si stanno già scaldando a bordo ring... ehm, palco, per regalarvi un indimenticabile scontro a colpi di Improvvisazione Teatrale.

Scommesse, rilanci, storie e scene improvvisate e come sempre il divertito e attento giudizio del pubblico che voterà la squadra preferita e designerà il vincitore della serata.



Domenica 21 gennaio, ore 21:15, ExWide - Pisa

Entrata in ordine di arrivo



Info e orari

Apertura ore 20.00

Spettacolo ore 21.15

Ingresso € 5,00

Dalle 20.00 aperta la cucina, panini, taglieri, opzioni veg. e gluten free

Prenotazioni per telefono o via WhatsApp al numero 050 28370

Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci Entes.

Costo tessera 2023/24 €5,00 una tantum (non compreso nel costo del biglietto).

Fai richiesta di tesseramento online: https://entes.risesoft.it/richieste/6

La cucina offre taglieri di terra, di mare e vegani con opzioni senza glutine, con prodotti DOP, DOCG e a KM0. La carta dei vini offre una selezione di vini naturali e biologici con una particolare attenzione al territorio toscano. La cucina è aperta dalle 20.00 fino all'inizio dello spettacolo.