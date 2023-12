Spettacolo di improvvisazione teatrale Fight Club

ADA - Arsenale delle Apparizioni chiude questo 2023 all'ExWIDE con un Fight Club d'Improvvisazione Teatrale.



10 scommesse, nessuna regola, un solo vincitore.

Un gruppo di 6 IMPROVVISATORI si sta già scaldando a bordo ring... ehm PALCO, per regalarvi un indimenticabile scontro a colpi di Improvvisazione Teatrale. Scommesse, rilanci, improvvisazioni teatrali e come sempre il divertito, sadico e attento giudizio del pubblico!

Ma attenzione: chi indosserà, per l'ultima volta nel 2023, la cintura del CAMPIONE e si porterà a casa il super MALLOPPO lo DECIDERETE VOI e SOLO VOI!



Domenica 10 DICEMBRE, ore 21:15, ExWide - PISA

UNO SPETTACOLO INDIMENTICABILE, ma soprattutto IRRIPETIBILE poiché RIGOROSAMENTE IMPROVVISATO!



ENTRATA IN ORDINE DI ARRIVO



???? ? ?????

Alle 20:00 Apertura

Alle 21:15 Spettacolo

Ingresso € 5,00

Dalle 20:00 aperta la cucina, panini, taglieri, opzioni veg. e gluten free (non incluso nel costo del biglietto)

PRENOTAZIONI per telefono o via whatsapp 050 28370

Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci ENTES, costo tessera 2022/23 € 5 una tantum (non incluso nel costo del biglietto).

Fai richiesta di tesseramento online: https://entes.risesoft.it/richieste/6