Spettacolo di improvvisazione teatrale Improducers

Killers of the Flower Moon, Io capitano, C'è ancora domani, Napoleon, Comandante, Dogman... e chi più ne ha più ne metta!

Il cinema è tornato in grande spolvero e ADA non poteva mancare.

Entrate con fiducia nella sala dell' ExWide domenica 26 novembre e lasciatevi guidare dalla magica atmosfera del Cinema Improvvisato con il format da Oscar di ADA: IMPRODUCERS!

Due produttori vi mostreranno il lavoro che porta alla nascita di due film, grazie all'aiuto di 10 improvvisatori e al vostro voto. Ma attenzione: solo uno dei due "capolavori" verrà scelto per la distribuzione cinematografica... e sarete voi a decidere quale!



Alle 19:30 Apertura

Alle 21:15 Spettacolo

Ingresso € 5,00

Dalle 19:30 aperta la cucina, panini, taglieri, opzioni veg. e gluten free (non compreso nel costo del biglietto)

PRENOTAZIONI per telefono o via whatsapp 050 28370

Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci ENTES, costo tessera 2023/24 € 5 una tantum (non compreso nel costo del biglietto).