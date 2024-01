Spettacolo di improvvisazione teatrale - Storie improbabili

Cosa potrebbe mai succedere se unissimo la verve degli improvvisatori teatrali alla sapiente creatività di un gruppo di scrittori?

L'unico modo di scoprirlo è venire a vedere STORIE IMPROBABILI, un format in cui la scrittura creativa si fonde con l'improvvisazione teatrale.

Cosa aspettarsi? Due ludi magister improvvisatori pronti a raccontare attraverso gli stimoli del pubblico una storia articolata e ben intrecciata. A "bordo campo" un gruppo di scrittori pronti a prendere appunti perché, alla fine dei giochi, ognuno di loro produrrà articoli / racconti / drammaturgie / poemetti nuovi di zecca che riprenderanno e rielaboreranno la storia appena narrata con stili, suoni e sapori diversi - pronti ad essere letti e interpretati come una raccolta di 'corti' scritta in una sera.

Questo è il ritorno di STORIE IMPROBABILI di ADA - Arsenale Delle Apparizioni.



Alle 20:00 Apertura

Alle 21:15 Spettacolo

Ingresso € 5,00

Dalle 20:00 aperta la cucina, panini, taglieri, opzioni veg. e gluten free

PRENOTAZIONI per telefono o via whatsapp 050 28370

Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci ENTES, costo tessera 2023/24 € 5 una tantum (non incluso nel costo del biglietto).

Fai richiesta di tesseramento online: https://entes.risesoft.it/richieste/6