Spettacolo di prosa 'Al kabarett kleiner olymp'

Dimenticatevi l’unitarietà e gettatevi tra i mille frammenti, tra le mille schegge impazzite dei brandelli delle vite vorticose dei personaggi.

Siete tutti invitati al cabaret (o Kabarett, per dirla alla tedesca, visto che ci troviamo ad Amburgo, in un periodo tra gli anni Venti e Trenta del Novecento) Kleiner Olymp.

Il Kleiner Olymp, o Piccolo Olimpo, è un luogo magico, e per certi versi persino metafisico, nel quale il palcoscenico e la vita dialogano senza posa.

Se entrate al cabaret Kleiner Olymp assisterete alle vicende della gente di teatro e, se siete fortunati, scoprirete persino i pensieri più nascosti del pubblico che si accalca nella sala per assistere allo spettacolo. Incrocerete marinai e pittori di bohème, sfacciate cabarettiste e celebri dive, pianisti falliti e impresari senza scrupoli, in un flusso continuo e turbinoso di volti e maschere, testimoni di un tempo ormai perduto.



Il testo originale di Annalisa Pardi intende restituire l’atmosfera scomparsa degli antichi varietà, mescolando toni e situazioni diverse, dal tragico al burlesco all’onirico, in un vorticare di eventi e coincidenze che si dipanano a partire da un misterioso ritratto disegnato dal pittore italiano Antonio.

Il ritratto, oggetto chiave dello spettacolo, passerà di mano in mano ai diversi protagonisti della vicenda creando una linea di continuità tra le molte storie che verranno raccontate nel corso dell’azione.



Sabato 27 e domenica 28 maggio ore 21



Spazio Balabiott, Via Piastroni 20, 56121, Pisa



Per prenotazioni e informazioni scrivete a balabiottpisa@gmail.com o (anche tramite whatsapp) al 3519615535.



Testo di Annalisa Pardi



Gallery





Con: Giulia Arena, Claudia Bertilotti, Matilde Cini, Manuela D'Orlando, Mattia Falorni, Gemma Giannetti, Laura Imiotti, Andrea Marcheschi, Irene Mazza, Annalisa Pardi, Sara Teresa Russo.