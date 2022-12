'Fuga di gas' al Caracol

Attualità e satira politica in una serata fuori dagli schemi. Questa domenica,18 dicembre alle 21, andrà in scena al Caracol Pisa (via Carlo Cattaneo, 64) lo spettacolo 'Fuga di Gas', una produzione Voci Sbagliate e ultimo appuntamento della rassegna itinerante 2022 di Binario Vivo. Di e con una compagnia tutta pisana Wilma, Paolo Olita e Fabio Buonocore. Al cuore della commedia le elezioni politiche italiane. Di fronte alla crisi energetica e al crescente lupismo tecnologico, la classe dirigente sarà in grado di proporre un programma adeguato e incisivo?. 'Italia in gamba' col progetto 'Zerowaste' si prefigge in sei punti di risolvere tutti i problemi che affliggono il nostro paese su cui dominano le cicatrici di corruzione e mafia. Una bocchetta di speranza, una manopola di gas esilarante. Non mancate alle urne!

Biglietti: Intero 10 euro; ridotto 8 euro (convenzionati Binario Vivo, soci coop e studenti)

Il biglietto comprende l’accesso per il Dj Set Venus is (Ugly Tea) che seguirà allo spettacolo.

Info: 392.3233535; teatronuovo .binariovivo@gmail.com