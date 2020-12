Spettacolo in streaming: 'Una volta c'era una volta'

Il Natale è un gioco complice, una coccola per adulti e per i bambini, Binario Vivo, compagnia residente al Teatro Nuovo, lancerà la sua produzione per famiglie Una volta c'era una volta, sabato 26 dicembre e domenica 27 dicembre, alle ore 21.30, con le attrici Silvia Romani e Silvia Lazzeri e con Carlo Scorrano, nelle vesti di attore e regista.

Lo spettacolo, dedicato a Italo Calvino, Gianni Rodari, Giuseppe Pitrè e tutti coloro che amano inventare, tramandare e raccontare storie, mette al centro le favole della tradizione popolare italiana, Buchettino dalla Toscana, Colapesce dalla Sicilia e l’Auciello Grifone dalla Campania. Con principi e principesse, briganti e signori, maghi e pastori, animali magici e nobili bizzarri e tanti altri ancora. Le fiabe sono state da sempre nostre compagne, per dormire, per crescere, per scoprire il mondo… ma anche per superare le nostre paure!

Piacevole e spassoso per adulti e bambini, Una volta c’era una volta, vuole offrire 55 minuti di evasione fantasiosa.



La visione sarà possibile tramite la piattaforma di ZOOM e il biglietto si potrà acquistare dal sito www.teatronuovopisa.it , per info 392.3233535.

Gallery