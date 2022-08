Katia Beni per il gran finale delle Notti Blu al Golf club

Giovedì 1 settembre alle ore 22 ultimo appuntamento con la rassegna Notti Blu al Golf Club Tirrenia, organizzata e promossa dall'associazione Lungofiume. E sarà una serata tutta da ridere. Protagonista: l'attrice comica Katia Beni. Il suo è uno show che si potrebbe definire un entusiasmante assemblaggio di follia, demenzialità e comicità, dove 'tutto diventa possibile'. Uno show che cresce e cambia sera per sera grazie all’improvvisazione della protagonista e al continuo coinvolgimento del pubblico.

"Si parlerà più o meno di quei problemi quotidiani che ci troviamo ad affrontare giorno dopo giorno sul lavoro, in amore, al supermercato, ovunque - spiega Katia Beni - e poi si parla di quelle vacanze che tanto aspettiamo, vagheggiamo, sogniamo. E quando ci siamo? 'ohioi'! E quando si torna a casa? 'ohioi'. Differenze gestuali, comportamentali, strutturali fra uomini e donne; e come si fa a non parlare dei giovani, quelli di oggi, con il mito della velocità, eppure lenti, troppo lenti e poi quelli di ieri, quelli di domani, delle loro madri, delle nonne sempre più uguali alle madri, sempre più uguali alle figlie ed è così che ci ritroviamo a parlare di donne, delle loro piccole grandi paure: invecchiare, ingrassare, incellulirli. E il sesso? Perché non parlare di sesso. Insomma un ritratto spietato e tenero dei comportamenti del genere umano: tutto il genere umano! Splendori e miserie. Uno show che fa bene prima e dopo i pasti. Uno spettacolo dove, se ti lasci andare, ti diverti. Se è vero che per stare bene si deve ridere almeno 15 minuti al giorno allora, è garantito. Una scorta per un weekend lungo all-inclusive".

La formula:

Apericena + spettacolo (ore 20.30) 30 euro

Solo spettacolo (ore 22) 18 euro

Per info e prenotazioni: 050 37518, Lungofiume 339 8269696.