'Abracadabra, la magia sia con voi' al Pisa Scotto Festival

Mercoledì 22 giugno protagonista del palco del Pisa Scotto Festival (ore 18.00) è la magia con lo spettacolo per grandi e piccini di Stefano Magnolfi, 'Abracadabra, la magia sia con voi”. Uno spettacolo a misura di bambino con divertentissimi numeri di magia e vere e proprie lezioni per giovani e promettenti maghi che potranno assistere Stefano Magnolfi (il mago) durante lo spettacolo. Un gran finale a sorpresa, dove un pallone gigante “divorerà” il mago e lo farà volare via e solo i bambini potranno salvarlo con la parola magica che tutti conoscono: “abracadabra”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma i posti sono limitati, si raccomanda la prenotazione. I posti rimasti liberi dieci minuti prima dell’inizio dell’evento verranno riassegnati. L’ingresso agli eventi sarà consentito anche senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni: www.teatrodipisa.pi.it