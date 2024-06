Spettacolo 'Matteotti: ucciderete me ma non l'idea' al circolo Arci di San Miniato

Indirizzo non disponibile

Il 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti viene rapito e assassinato da una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini, a causa delle sue denunce delle illegalità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini. Il 14 giugno 2024, le sezioni Anpi di Montopoli, San Miniato, Santa Croce e Santa Maria a Monte, celebrano il centesimo anniversario della sua uccisione.

Alle h. 21, presso il circolo Arci Casa Culturale di San Miniato Basso, Alessio Lega, scrittore e cantastorie, porterà il suo spettacolo di musica e parole 'Matteotti:

ucciderete me ma non l’idea'. Alessio Lega (25 anni di carriera, dieci dischi e 6 libri pubblicati, centinaia di spettacoli, numerosi premi tra cui due targhe Tenco), con la sua voce e la sua chitarra racconterà l’antifascismo e la Resistenza. Sarà accompagnato dal valente musicista Guido Baldoni (voce e fisarmonica). L’Anpi del Valdarno Inferiore propone questo evento nell’ambito delle celebrazioni promosse in tutto il Paese.