Lo spettacolo 'Meno pause' con Bottai e Bartelloni a Molina

Domenica 8 agosto, alle 21,15, andrà in scena a Molina di Quosa, all'ex asilo 'nella Buca', l'ultimo appuntamento con il mini-tour estivo di 'Meno pause', lo spettacolo ideato e proposto dal cantautore Francesco Bottai e dall'avvocato-scrittore Fabrizio Bartelloni, nell'àmbito della rassegna estiva di 'Molina mon amour'. Costruito su un intarsio di musica e parole, ma soprattutto di parole in musica, con un occhio al teatro canzone di Giorgio Gaber, lo spettacolo si propone, tra il poco serio e molto faceto, di segnalare i rischi dell'imporre volontariamente alla propria vita troppe pause - emotive, lavorative o sentimentali - nella convinzione che ci siano sempre il tempo e le occasioni per rimettersi in cammino. Lo fa attraverso un dialogo a due voci, che diventa un contrappunto alla storia musicale di Francesco Bottai (da I gatti mézzi fino al presente e al futuro da solista), ma anche con qualche sorpresa creata appositamente dai due per questo spettacolo.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 3791913131.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...