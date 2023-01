'Viaggio nella musica d'autore' apre la rassegna invernale di Molina mon amour

Sarà il maestro Carlo Boccacci ad aprire la rassegna invernale 2023 di Molina mon amour. 'Viaggio nella musica d'autore' è il titolo dello spettacolo che l'artista, presentato da David Basilischi, porterà al Magazzino di Antonio sabato 7 gennaio. Appuntamento alle 21.30 in piazza Martiri della Romagna 26 a Molina di Quosa: si parte con lo spettacolo, a seguire sarà servito dal gruppo cucina un dessert con bevuta. Prenotazione obbligatoria al 3791913131 (solo WhatsApp).

La presentazione dello spettacolo nelle parole dell'autore: "E' un grande onore per me aprire con uno spettacolo anche questa rassegna invernale 2023 di Molina mon amour. Con 'Viaggio nella musica d'autore' desidero omaggiare i grandi cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana. Non mancheranno in scaletta canzoni immortali dei cantautori cosiddetti 'classici', veri e propri pilastri della nostra musica d'autore. Ma l'omaggio si estenderà anche a cantautori che non sono stati sempre inclusi nella categoria, ma che in realtà a mio avviso hanno scritto canzoni meravigliose, magari meno conosciute, ma di livello assoluto. Ringrazio i componenti dell'associazione, David Basilischi che presenterà la serata, e il pubblico che continua a seguirci con passione".