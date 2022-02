'Idontwannaforget', un viaggio nel mondo fotografico di Nan Goldin al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Pile di scatoloni evocano un trasloco in corso. Ricordi frammentati si depositano lievi su una scena spoglia. Inizia così lo spettacolo ‘I D O N T W A N N A F O R G E T’ in scena sabato 26 febbraio al Teatro Nuovo-Binario Vivo a Pisa. Sul palco viene delicatamente messo a nudo il mondo fotografico e intimo dell’artista statunitense Nan Goldin. Due straordinari interpreti, Marina Romondia e Nicolò Sordo, ispirandosi all’opera ‘The ballard of the Sexual Dependency’, restituiranno al pubblico – oltre che un ritratto dell’artista e della sua storia tramite la proiezione di alcuni dei suoi scatti più espressivi – il senso del ricordare. 'IDONTWANNAFORGET' vuole essere un momento intimo tra attori e spettatori, una dolce chiacchierata in un salotto immaginario in compagnia degli scatti del passato, come era solita fare Nan Goldin con gli amici che rendeva immortali nei suoi scatti intimistici.

NORME ANTI-COVID: Per accedere è necessario essere muniti di Super Green pass e della mascherina FFP2. In sala è prevista la capienza ridotta al 50% ed è garantito il distanziamento tra nuclei familiari distinti per uno spettacolo in totale sicurezza.

