Spettacolo per bambini 'Viola e il bosco' alla Città del Teatro

Per la rassegna teatrale per famiglie 'Domenica a Teatro' alla Città del Teatro di Cascina arriva il tenero racconto 'Viola e il bosco' della compagnia S.T.A.R.

«Viola era piccola come una castagna. E il bosco era grande. Grandissimo.

E nel bosco c'erano tante strade. Come nella vita. Dove prima sei una bambina, poi diventi un po' grande, poi ancora più grande. E poi incontri tante persone e ti succedono tante cose e poi... ti accorgi che il bosco l'hai attraversato tutto.»



Viola racconta i momenti importanti della sua vita.

Lo fa con uno sguardo universale verso un bosco-mondo che è poi la vita.

Il suo mondo interiore, è simboleggiato da un palcoscenico sul palcoscenico, un palco in miniatura, ovvero una cassetta-giardino che racconta le stagioni di vita di una piccola pianta. Il mondo esterno vede invece l’accumulo scomposto di oggetti-simbolo: sono il frutto lasciato cadere a terra da azioni e personaggi che portano Viola a diventare grande. Grande come il cielo?



Viola e il bosco

Compagnia S.T.A.R.

autori Silvano Antonelli, Marta Zotti

regia Silvano Antonelli

cast Marta Zotti

scene e costumi Ass.ne S.T.A.R.

disegno luci Alessandro Lucco – Castello

ph. Francesco Calabrò





teatro di figura e di narrazione

dai 6 anni

durata 55’

sala piccola



