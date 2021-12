In scena 'Pinocchio' al Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno

Posto unico per i bambini 5€; adulti ingresso gratuito dietro la presentazione di un fantassegno, che verrà convertito in un biglietto omaggio

Ultimo appuntamento per 'Stasera pago io!'. Venerdì 3 dicembre alle 21.00 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno andrà in scena 'Pinocchio' con Maurizio Casali e Mariolina Coppola.

Accademia Perduta|Romagna Teatri presenta al pubblico dei più piccoli la sua versione di Pinocchio. L’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene (letteralmente!) riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico. O meglio sulla bancarella di due simpatici librai che presto si trasforma nel tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto. Questo Pinocchio diventa un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata.

Si utilizza la formula del fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa), ovvero pagano solo i bambini, che con un biglietto da 5 euro portano a teatro i propri familiari, i quali muniti di fantassegno possono entrare gratis e godere dello spettacolo. Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto come una buona abitudine per tutti. I fantassegni vengono conquistati dai bambini a scuola nelle classi che hanno aderito al progetto o durante le animazioni nei centri commerciali Coop di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e il centro commerciale Coop a Empoli. Per avere i biglietti bisogna presentarsi il mercoledì precedente lo spettacolo, presso la biglietteria del Teatro Verdi a Santa croce sull'Arno, dalle 16.30 alle 19.30. Solo il giorno della prevendita o la sera dello spettacolo se non saranno esauriti in prevendita è possibile avere i biglietti. Da ricordare che avere il fantassegno è necessario, ma non dà diritto all’ingresso a teatro. Per informazioni si possono contattare Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it e l’ufficio cultura/Biblioteca (piazza Matteotti) del Comune di Santa Croce sull’Arno 0571/389953 biblioteca@comune.santacroce. pi.it.