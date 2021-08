Spettacolo 'Prese d'aria' nell’Oasi Mangwana

Domenica 5 settembre le' DueDiNotte' presentano il loro nuovo spettacolo 'PreseD’Aria' all’interno dell’Oasi Mangwana (da cercare con Google Maps), in un insolito 'spazio teatrale', un cerchio di piante che ospiterà e abbraccerà una cinquantina di spettatori. Tutto questo nelle incontaminate pianure di Orzignano (PI) dopo una ricca apericena di beneficenza. Le Due si trovano improvvisamente su un palco d'Opera e, insieme al pubblico che interpreta il coro semimuto, mettono in scena un repertorio di famose arie prese in prestito per raccontare la loro vicenda. Spettacolo e retroscena si confondono con l'intento di omaggiare la capacità della musica di trasmettere grandi sentimenti e vicende umane.

Il gruppo è composto da Valentina Grigò attrice, cantante e artista multiforme e Pamela Larese cantante, musicista e suonatrice di strada. Questo il programma della serata: ore 19:30 apericena di beneficienza; ore 21:30 spettacolo. Per info e prenotazioni: 329/5442745. L'accesso è consentito solo agli associati, ma è possibile fare la tessera in loco.

LeDueDiNotte si trovano su Facebook: @LLeduedinotte.

