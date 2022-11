Virginia Raffaele in 'Samusà' apre la stagione di prosa del Teatro Verdi

Prezzo non disponibile

La stagione di prosa 2022/2023 del Teatro Verdi si apre con 'Samusà' di Virginia Raffaele per la regia di Federico Tiezzi. Virginia Raffaele torna al suo primo amore, il teatro, con 'Samusà': uno spettacolo costruito per lei e completamente nuovo, coronamento di anni molto intensi che l’hanno vista protagonista di successo in tv di uno show e una serie televisiva, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo e il doppiaggio, sua la voce di Morticia nel cartone animato 'La Famiglia Addams'.

'Samusà', scritto da Virginia Raffaele, assieme a Giovanni Todescan, Francesco Freyrie e Daniele Prato, nasce dai ricordi della celebre attrice e in particolare dal mondo immaginifico in cui è ambientata la sua infanzia reale: quello del luna park; da qui si sviluppa quel modo peculiare della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle.

"Sono nata e cresciuta dentro un luna park - rivela l’artista - facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti".

La regia dello spettacolo si avvale della grande firma di Federico Tiezzi, le scene sono disegnate da Marco Rossi, le luci da Gianni Pollini e i costumi firmati da Giovanna Buzzi. Durata dello spettacolo: 1 ora e 30 minuti, senza intervallo. Pochi i biglietti rimasti disponibili e acquistabili presso la biglietteria del Teatro, al servizio prevendita telefonica 050 941188 e online su www.vivaticket.com. Per ulteriori informazioni: Fondazione Teatro di Pisa, tel. 050 941111, www.teatrodipisa.pi.it