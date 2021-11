'La seconda scelta' di Annick Emdin al Teatro Nuovo - Binario Vivo

L’occupazione nelle scuole arriva anche al Teatro Nuovo-Binario Vivo con l’attualissimo spettacolo 'La seconda scelta' della regista pisana Annick Emdin in scena il 26 novembre alle 21. Sul palco Carlotta Zanoboni, Laura Boriassi, Alessandro Caroti, Andrea di Silvio, Giovanni Costamagna.

Cinque adolescenti – Rafi, Jorik, Lola, Tahira, Muni – sono seduti in una classe distrutta. Una perla per comprende la scuola e gli studenti dei giorni d’oggi e le contraddizioni che portano alla contrapposizione tra studenti d’eccellenza e studenti 'da scartare', la seconda scelta. La storia di ciascun personaggio è raccontata su diversi piani: un piccolo video social di autopresentazione si contrappone a un piano di dialogo, in cui gli altri quattro parlano della sua storia. Ciò che si dice di se stessi è contrapposto a ciò che dicono gli altri. Come vogliamo apparire, come appariamo: qual è la verità, chi siamo? Questi ragazzi sono la seconda scelta. Ciascuno di loro ha qualcosa che non va, o sente di avere qualcosa che non va. Sono prigionieri delle etichette che gli altri hanno dato loro, sono 'sgualdrine, stranieri, tossici, fascisti'. Non sono capaci di compassione né verso gli altri né soprattutto verso se stessi. Cercano un riscatto apparentemente impossibile, mostrandosi diversi da ciò che sono.

