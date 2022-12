Truffe agli anziani: uno spettacolo a Palazzo Lanfranchi

Nell’ambito della campagna informativa 'Più informati, più sicuri' per la prevenzione e il contrasto alle truffe agli anziani, voluta dal Comune di Pisa con il finanziamento del ministero dell’interno, la Prefettura di Pisa e la collaborazione di Confartigianato, venerdì 16 dicembre alle ore 17 si terrà uno spettacolo musicale al Museo della Grafica a Palazzo Lanfranchi.

All’appuntamento, in cui si esibirà il Sestetto del gruppo 'Pisa Jazz Orchestra', parteciperanno l’assessore alla sicurezza del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, il comandante della polizia municipale, Alberto Messerini, il presidente di Confartigianato Pisa, Romano Pucci e la presidente del Museo della grafica, Virginia Mancini, per ricordare le iniziative di prevenzione contro le truffe agli anziani.

La campagna 'Più informati, più sicuri', che ha visto la trasmissione di informazioni tramite volantini, brochure e affissioni in tutta la città, canali social del Comune ed emittente televisiva 50 Canale, oltre all’organizzazione di presidi negli uffici postali, ha come obiettivo quello di aumentare nella popolazione anziana, circa il 25% della popolazione residente a Pisa, la consapevolezza e le conoscenza del rischio costituito dalle truffe. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito, per informazioni info@confartigianato.pisa.it.