Promuovere le discipline meno praticate e, più in generale, lo sport come veicolo di inclusione, socializzazione e sviluppo del benessere psicofisico della persona anche attraverso la sua valorizzazione in luoghi di cultura come il teatro. Presentato questa mattina, 5 dicembre, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti lo spettacolo teatrale 'Batti e corri', prodotto da Binario Vivo e Italia sul Podio.

Erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, il direttore del Teatro Nuovo-Binario Vivo, Carlo Scorrano, il regista dello spettacolo, Riccardo Monopoli, il consigliere nazionale delle Federazione Italiana Baseball e Softball, Aldo Peronaci e la presidente del Pisa Towers Baseball & Softball, Paolina Fioravanti. La pièce, che ha ricevuto tra gli altri il patrocinio del Comune di Pisa, debutterà in prima nazionale domenica 10 dicembre alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa, e accompagnerà i Mondiali di Softball che si giocheranno in Italia, in Friuli Venezia Giulia, nel luglio del 2024.

La pièce nata da un’idea di Enrico Ghizolfi, scritta e diretta da Riccardo Monopoli e sostenuta dalla Federazione Italiana Baseball Softball, sarà portata in scena dagli interpreti Andrea Fiorentini, Silvia Lazzeri, Andrea Console, Francesco Pelosini, Massimo Risi, Alice Fiumalbi e Chiara Claudi. Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Franco Grappolini e Enrico Obletter, rispettivamente allenatori di baseball e softball.

Lo spettacolo

'Batti e corri' parte da un equivoco. Per errore sono state convocate sul diamante alla stessa ora dello stesso giorno due partite: una di baseball e una di softball. La situazione si disvela man a mano che gli atleti arrivano sul campo da gioco pieni di speranze, sogni, tensioni e certezze. Nascono piccole discussioni, affiorano racconti su entrambi gli sport e sulle loro differenze e somiglianze. L'equivoco iniziale aprirà le porte ad una riflessione più articolata sulla storia dei gesti tecnici del 'batti e corri', ma soprattutto sullo spirito che anima i giocatori e sui valori di fratellanza, sorellanza e di integrazione che legano le squadre. Lo spettacolo, in parte ispirato al libro 'Qui e ora, sorelle' Collana Italia sul Podio, vuole soprattutto divertire ma con i dialoghi, le musiche, le coreografie, gli attori che intendono anche dare un contributo alla conoscenza e diffusione del mondo epico del 'batti e corri'.

Biglietti: Intero 15 euro; ridotto convenzionati e soci Coop 13 euro; ridotto giovani sotto i 18 anni, studenti e dipendenti dell’Università di Pisa, 10 euro.

Botteghino del Teatro Nuovo (piazza della Stazione, 16, Pisa): aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/ it/biglietti/mi-ci-gioco-le- palle-binario-vivo.

Contatti: 392.3233535; teatronuovopisa@gmail.com.