Tutti in Brasile con lo spettacolo 'CI-CHI-BUM!' al Quaranthana di San Miniato

Domenica 24 ottobre alle ore 17:00, nell’ambito della nona edizione di Sognare Teatro Famiglie, al Quaranthana, il teatro comunale di San Miniato, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di San Miniato e della Regione Toscana, è la volta della 'Botte e il Cilindro', compagnia di Sassari con CI-CHI-BUM! note del mio viaggio in Brasile . Due attrici daranno vita a un diario di viaggio le cui note trasporteranno i partecipanti come note musicali verso esperienze realmente vissute da una di loro durante i suoi viaggi in Brasile. Il corpo, la voce e le storie diminuiranno le distanze per permettere al pubblico di viaggiare il pubblico nello spazio e nel tempo senza muoversi dalla sedia. Perché la destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose. Capoeira e samba? Certamente. Ma non solo: si ascolterà anche il pestare dei piedi che sollevano la polvere nella danza del Coco de roda, il calore dei fuochi sui marciapiedi e dei balli stretti stretti per la festa di São João, l’eco di antiche storie di serpenti a sonagli e dei canti a Iemanjá, la dea del mare, che tutti accoglie. E si gusterà il vatapá e il migliore acarajé di Bahia, si sentirà la forza dei canti di lavoro e la magia della saia rodada che gira e contiene tutti i colori di un 'Brasile personale' che non si trova nelle mappe perché i veri luoghi dell’anima non lo sono mai.

Prenotazione al 370 – 3687878 / 0571 462835 - comunicazione@ teatrinodeifondi.it. Per accedere agli spettacoli è necessario essere in possesso del Green Pass

