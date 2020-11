Lo spettacolo teatrale 'Fantastica' on line

La programmazione del Teatro Nuovo in digitale continua con un'offerta ricca, stavolta anche per le scuole. In diretta streaming dal palco del teatro venerdì 20 novembre alle 21.30 Fantastica, uno spettacolo per bambini e bambine, ma anche per adulti curiosi. Lo spettacolo sarà disponibile in replica anche sabato 21 novembre alle 21.30 e, questa la novità, mercoledì 25 novembre alle ore 10.30 sarà riservata una replica per le scuole.

L'attrice Serena Gatti, ci accompagna in un viaggio nel mondo del fantastico, indagando l'invenzione del linguaggio, del suono e del segno. Un continuo esperimento, tra senso e non senso.

Una bizzarra figura ci svela un mondo di creazioni, errori, invenzioni “perché sbagliando, per prova, da una storia vecchia se ne può fare una nuova”. Alcune fantasie si assomigliano, altre bisbigliano, altre ci assomigliano. Nel fantasticare ci sveliamo, ci nascondiamo, ci sorprendiamo, ci emozioniamo e soprattutto ci incontriamo. Un omaggio a un grande maestro e inventore, che sempre ci incanta con l’arte antica di dire parole, tentare, riprovare, capire cose nuove.

Lo spettacolo è a cura di Fabrizio Cassanelli, Serena Gatti, Letizia Pardi; scene e costumi di Rosanna Monti e luci di Marcello D'Agostino. La fascia d'età consigliata per i bambini e le bambine è dai 3 ai 7 anni. Per maggiori informazioni e per acquistare il biglietto visitare il sito www.teatronuovopisa.it o la pagina Facebook del teatro. Acquistando il biglietto a 10€ verrà inviato all'indirizzo mail indicato un link da cui si potrà accedere alla piattaforma “Zoom”, il programma usato per trasmettere gli spettacoli.

