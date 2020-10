Spettacolo teatrale 'Quattro donne e una canaglia'

Venerdì 16 ottobre al teatro Nuovo di Pisa (piazza della Stazione n° 16) si terrà uno spettacolo a sostegno dell’Associazione Oncologica Pisana P. Trivella, che da oltre trent’anni si impegna con i propri volontari nell’aiuto dei malati oncologici e dei loro familiari. Sul palcoscenico del Teatro Nuovo andrà in scena, ad opera della Compagnia Lo Zoccolo Duro diretta da Marco Rossi, l’atto unico di Pierre Chesnot “Quattro donne e una canaglia”, che già dal titolo fa intuire contenuti ed atmosfera della vicenda.

Dopo la commedia seguirà un monologo di Raymond FitzSimons, in cui l’interprete in scena vestirà i panni di Edmund Kean, famosissimo attore nella Londra del primo Ottocento, raccontandone al pubblico la parabola di artista, in una specie di teatro nel teatro. Lo spettacolo ha in programma anche canzoni di Lucio Dalla e Renato Zero in cui è di nuovo l’artista ad interpretare se stesso, ed una coreografia delle ballerine della scuola di ballo Proscaenium.

Saranno garantite e fatte rispettare tutte le misure anti-Covid. Prevendita biglietti presso il sito www.ciaotickets.com.

Gallery