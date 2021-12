Spettacolo teatrale 'Sorry, boys'

Accendere i riflettori sulla condizione femminile in circostanze estreme e manifestarla in scena. Da qui nasce lo spettacolo 'Sorry, boys' di e con la pluripremiata autrice e performer di teatro visuale, Marta Cuscunà, in arrivo sul palco del Teatro Nuovo sabato 11 dicembre alle 21. L'idea è nata da una storia di cronaca americana. Nel 2008, 18 ragazze di una scuola di Gloucester, Massachusetts, tutte under 16, rimangono incinte contemporaneamente. E sembra che non sia il frutto di una strana coincidenza ma di un patto segreto di maternità per allevare insieme i bambini in una specie di comune femminile. Lo spettacolo si interroga su questo insolito progetto adolescenziale mostrando lo sconcerto, la preoccupazione, la rabbia e l'inadeguatezza di chi ha subito la scelta delle ragazze: i genitori, il preside della scuola, la dottoressa dell'infermeria scolastica e, naturalmente, i ragazzi padri. Sulla scena, due schiere di teste mozze. Da una parte gli adulti, dall'altra i padri adolescenti. Tutti appesi come trofei di caccia, inchiodati con le spalle al muro da una vicenda che li ha trovati impreparati. La capacità di Cuscunà di dare voce, carattere e intensità ai 12 personaggi di Sorry, boys è unica e straordinaria.

BIGLIETTI:

Intero 15 euro

Convenzionati 13 euro

Under 18 e Universitari 10 euro

AL BOTTEGHINO: A partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo

ONLINE https://www. ciaotickets.com/biglietti/ sorry-boys-pisa

INFO: 3923233535; www. teatronuovopisabinariovivo.it