'Toiano': spettacolo teatrale

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre alle ore 21 sul palco del Teatro Nuovo debuttano giovani attori, con lo spettacolo 'Toiano'. Con il patrocinio del Comune di Palaia e della Provincia di Pisa, con il sostegno di Due Esse Immobiliare e Acque SpA, in scena uno spettacolo totalmente artigianale dalla drammaturgia - Cecilia Bartoli - alle musiche originali - Margherita Galli - dalla regia - Marta Bettini e Saverio Ottino - all’interpretazione - Cecilia Bartoli, Marta Bettini, Margherita Galli, Federico Ghelarduci, Saverio Ottino, Nico Tedeschi e fotografie di Romano Ceccatelli.

Toiano si propone di raccontare un mutamento storico, generazionale, umano; di indagare il rapporto che c’è tra il “vecchio” e il “nuovo” da una prospettiva che si trova ad essere sempre, irrimediabilmente situata in un punto a metà tra questi due mondi.

Su questa soglia tra passato e futuro, i cinque giovani protagonisti di questa storia guardano la propria epoca disfarsi sotto i loro piedi, attuando o tacendo il desiderio di una fuga verso un altrove immaginario, mentre il tempo nuovo, inesorabilmente, avanza, portando con sé novità temute o sperate, ma sempre imperscrutabili.

A dare corpo a questo intento, la storia del delitto di Toiano, un fatto di cronaca realmente accaduto, rivisitato e adattato a questa particolare urgenza narrativa.

L’assassinio irrisolto di una giovane donna della Toscana contadina di fine anni ’40 diventa, quindi, fonte di rispecchiamento per una generazione che si trova a metà tra due epoche storiche estremamente in contrasto tra loro, colta dall’impossibilità di sentirsi abitante dell’una o dell’altra e in cerca di un nuovo spazio da fare proprio.

Per informazioni: www.teatronuovopisa.it, teatronuovo@gmail.com, 392 323 3535.