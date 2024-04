Domenica 21 aprile (ore 17.) al Centro Espositivo SMS sul viale delle Piagge andrà in scena uno spettacolo in vernacolo pisano dal titolo 'Occhio alle truffe' (ingresso gratuito) che avrà come protagonista la compagnia teatrale comica 'I Dicche'. Andranno in scena le più ricorrenti tipologie di truffa perpetrate ai danni degli anziani usando il dialetto pisano come veicolo veloce e d'impatto per rafforzare il lancio di messaggi così importanti per gli spettatori e tutti i cittadini. L’obiettivo è quello di suscitare, su queste tematiche, un interesse attivo e partecipe, attraverso scene di vita quotidiana e battute comiche, per far sì che gli spettatori adottino uno stile di vita consapevole e prudente.

Allo spettacolo comico farà seguito un piccolo dibattito con le forze dell’ordine allo scopo di informare gli anziani sui comportamenti di autoprotezione da adottare nella vita quotidiana. Verranno forniti i contatti utili per segnalare qualsiasi situazione di pericolo e denunciare prontamente eventuali azioni dannose.

Lo spettacolo rientra tra le attività di prevenzione e sensibilizzazione per il contrasto alle truffe nei confronti delle persone anziane e più fragili portate avanti dal Comune di Pisa nell’ambito della campagna “Più informati, più sicuri”, che nel corso dei mesi scorsi ha visto la trasmissione di informazioni tramite volantini, brochure e affissioni in tutta la città, canali Social del Comune, oltre all’organizzazione di presidi negli uffici postali. Obiettivo della campagna, finanziata dal Ministero dell’Interno, curata dall’assessorato alla partecipazione e realizzato in collaborazione con Polizia Municipale di Pisa, ha come obiettivo quello di aumentare nella popolazione anziana, circa il 25% della popolazione residente a Pisa, la consapevolezza e la conoscenza del rischio costituito dalle truffe.