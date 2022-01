'Vita da burattini': un omaggio a Emanuele Luzzati

Domenica 23 gennaio, nel ridotto della Città del Teatro, sarà in scena lo spettacolo 'Vita da burattini' del Teatro della Tosse di Genova, con i burattini disegnati da Emanuele Luzzati e realizzati da Bruno Cereseto. La storia e? quella della Compagnia dei Burattini e dei due fratelli burattinai che da generazioni la gestiscono. Da tempo il pubblico non si presenta ed il teatro e? vuoto, ormai quasi in rovina, burattini e burattinai senza i bambini non riescono piu? a trovare un senso e non hanno di che sostentarsi. Nell’attesa che le cose cambino passano le giornate a provare e riprovare lo spettacolo 'La gazza ladra' di Emanuele Luzzati, che avrebbe dovuto andare in scena ma non ha mai debuttato. Mentre la miseria e la fame aumentano, senza bambini oltre il sipario, alcuni burattini spariscono misteriosamente, forse rapiti da un qualche malvivente. Cosa sta accadendo in teatro? Chi sta tramando contro i due fratelli e i loro piccoli amici? Saranno proprio i bambini che li aiuteranno a svelare il mistero? Vita da burattini, nato durante il lockdown da un’idea di Pietro Fabbri, è uno spettacolo per due attori (Irene Lamponi e Pietro Fabbri) e una compagnia di burattini; un gioco e un omaggio al teatro e alla tradizione delle tante storie raccontate negli anni dai burattini di Bruno Cereseto ed Emanuele Luzzati; anche un altro modo per rendergli omaggio nel centenario della sua nascita. Lo spettacolo scritto e diretto da Andrea Collavino ha debuttato in prima nazionale ad Andersen Festival 2021.

Dai 5 anni

durata 50’

ridotto del teatro

