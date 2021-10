Spinae, significati e piccoli sentieri

Un’esposizione d’arte contemporanea alla chiesa della Spina per celebrare i quindici anni di attività dell’Associazione Culturale Il Mosaico, con il contributo e il patrocinio del Comune di Pisa.



INAUGURAZIONE SABATO 23 OTTOBRE ORE 17.00



Il progetto alla Spina, curato da Maurizio Gronchi nell’allestimento di Giulia Gaggelli, prosegue concettualmente la mostra realizzata da Calvetti nel 2019 a Montaione nella Gerusalemme di San Vivaldo intitolata 'Trasumanar' (elevarsi oltre i limiti della natura umana per attingere la natura divina), dove in un dialogo tra passato e presente, l’uomo-artista si avvicina alle questioni del Sacro nella ricerca di una relazione tra arte contemporanea, temi religiosi e spazi architettonici. Su questa orma Santa Maria della Spina a Pisa rappresenta lo spazio ideale per continuare questo viaggio; la bellissima chiesa gotica con la sua luminosità accecante può divenire il 'luogo' dove Passione e Resurrezione ci regalano un momento di riflessione in questo periodo così complicato per tutti noi, con una riflessione su temi più ampi come la natura violata, l’ecologia integrale e la vulnerabilità dell’uomo. L’esposizione è pensata come un distinto contributo artistico e culturale per la Città di Pisa ed è incentrata sul tema della 'Spina' che sarà approfondito anche nei testi in catalogo dal teologo Maurizio Gronchi e dallo storico dell'arte Antonio Natali, già direttore della Galleria degli Uffizi.

